Sanata hayat veren eller festivali

ÖĞRENMENİN YAŞI YOK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sanat ve meslek eğitimleri ile başlayan BUSMEK'in hizmet yelpazesini her geçen yıl daha da genişlettiğini söyledi. 2,5 senede tam 16 tane ana kucağı açtıklarını ifade eden Başkan Aktaş, 1500 civarında çocuğun eğitim aldığını ve dönem sonunda ana kucaklarını 50'ye çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Okul öncesi eğitimden geçmiş çocukların, eğitim hayatlarında daha başarılı ve aktif çocuklar olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "BUSMEK, YKS kurslarına da başladı. Hayatın her bir köşesine dokunmaya çalışıyor. 3500'e yakın gencimiz YKS kurslarından yararlanmış. İçlerinde derece yapanlar da var. Onları özel olarak ödüllendirdik. Hanımefendiler BUSMEK kurslarına çok sahip çıkıyor. Ciddi başarılara imza atıyorlar. 300 binden fazla kişi bu eğitimlerden geçti. Emekli, çalışan ya da çalışmayan herkes bu kurslara gelebiliyor. BUSMEK'in 15. yılına özel, Türkiye'nin en büyük atölye çalışması etkinliği olan "sanata hayat veren eller" temasıyla BUSMEKfest'21 Festivali'ni düzenlemenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Birbirinden farklı 150 branşı görmeniz için organize ettiğimiz, atölye çalışmalarıyla dopdolu içeriğe sahip etkinliğimiz, eminim sizlerin de ilgisini fazlasıyla çekecektir. Medeni cesaretinizle bu kursları güzelleştirdiğiniz için, bu kurslara katkı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum" dedi.