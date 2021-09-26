Şanlıurfa ’da sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Koronavirüs salgını ile beraber birçok sağlıkçı virüse yakalanırken, birçoğu da hayatını kaybetti. Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi Kan merkezinde görev yapan ve koronavirüs bir süredir çalıştığı hastanede tedavi gören Adem Demir virüse yenik düştü. Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi; Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanemiz kan merkezinde görevli sağlık çalışanı Adem Demir Covid-19 salgınına yeni düşmüştür. Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi olarak Merhuma Allah'tan Rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.''dedi.