Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa 'da sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 26.9.2021 23:07

Şanlıurfa 'da sağlık çalışanı hayatını kaybetti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa ’da sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da sağlık çalışanı yakalandığı Kovid-19 salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Koronavirüs salgını ile beraber birçok sağlıkçı virüse yakalanırken, birçoğu da hayatını kaybetti. Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi Kan merkezinde görev yapan ve koronavirüs bir süredir çalıştığı hastanede tedavi gören Adem Demir virüse yenik düştü. Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi; Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanemiz kan merkezinde görevli sağlık çalışanı Adem Demir Covid-19 salgınına yeni düşmüştür. Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi olarak Merhuma Allah'tan Rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.''dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa 'da sağlık çalışanı hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA