Serinlemek için girdiği gölette can verdi

İstanbul Sancaktepe'de dün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Aydos Ormanı'na giden 39 yaşındaki Hüseyin Eriş, serinlemek için gölete girdi. Gölete giren Eriş, o anları kaydeden arkadaşlarının endişeli bakışları arasında gözlerden kayboldu. Eriş'ten haber alamayan arkadaşları durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Eriş'i bulmak için çalışma başlatan Polis Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, botlarla gölet açıldı. Gece saatlerine kadar süren arama çalışmalarına karanlığın çökmesiyle ara verildi. Sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başlatılan arama çalışmaları bugün öğle saatlerinde sonuç verdi ve Eriş'in cansız bedenine ulaşıldı.

Bu esnada göletin kıyısında umutlu bekleyişlerini sürdüren Eriş ailesi gözyaşlarına boğuldu. Hüseyin Eriş'in cansız beden, yakınlarının feryatları arasında Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.