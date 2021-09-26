Son pişmanlık fayda etmez vakit geçirmeden aşınızı olun

Düzce
'de yoğun bakım servisinde 14 gündür koronavirüs tedavisi gören Mehmet
Öztürk (43), hasta yatağından herkese aşı yaptırma çağrısında bulundu. Sakarya Hendek
'te fırın işleten Öztürk'ün, kendisini iyi hissetmeyerek gittiği hastanede yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı. Hendek Devlet Hastanesi
'nde tedavisine başlanan Öztürk, durumunun ağırlaşması üzerine Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde 14 gündür tedavisi devam eden Öztürk, aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor. Öztürk, "Çok zor bir hastalıkmış. Nefes almakta güçlük çekiyorum. Son pişmanlık fayda etmiyor. Herkes hiç vakit kaybetmeden aşısını olsun. Bu konuda çok büyük hata ettim. İyileştiğim zaman kendi aracımla vatandaşı hastaneye getirip aşı olmasını sağlayacağım." dedi.
'CEZAMI ÇEKTİM'
GAZIANTEP'TE özel bir hastanede görevli Hematoloji uzmanı Prof. Dr. İlhami Kiki
, aşı olmadığı için yakalandığı koronavirüsle 18 günlük zorlu mücadelesini anlattı: Uzun süre halsizlik ve nefes darlığı yaşadım. Aylar sonra görevimin başına dönebildim. Hasta olduğumda 'Keşke hemen gidip aşımı yaptırsaydım' diye büyük pişmanlık yaşadım. Aşı yaptırmamanın cezasını çektim, herkes aşı olsun.