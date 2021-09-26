Tarladan tıp fakültesıne

YAZIN aile bütçesine katkı için tarlada mevsimlik işçi olan gençler üniversite sınavında büyük başarıya imza attı. Kalabalık ailelerde zor şartlarda büyüyen, biriktirdikleri yevmiyelerle kış aylarında eğitim masraflarını karşılayan gençler; tıp, diş hekimliği gibi en yüksek puanlı bölümlere yerleşerek Türkiye'nin gururu oldu. Tarlada toprak çapalayan, mahsul toplayan o gençler artık insana dokunacak, hayat kurtaracak. İşte o öğrencilerin hikayeleri:
AZİZ SANCAR'I ÖRNEK ALDI
Eyyüp Kazan, 5 çocuklu Kazan Ailesi'nin ikinci çocuğu. Şanlıurfa Viranşehir
'de yaşıyor. 2021 YKS'de 487 puanla Türkiye 2 bin 731'incisi olan Eyyüp, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi
'ni kazandı. Yaz aylarında mevsimlik işçi olarak çalışan ve aile bütçesine katkıda bulunan ve Uğur Okulları
mezunu olan Eyyüp "Bu yaz Samsun
'un Çarşamba
ilçesinde fındık toplarken tıp fakültesini kazandığımı öğrendim. Hayalimdeki üniversite ve bölümdü. İnsana olan merakım, özellikle kanser gibi hastalıklara çözüm bulma isteğim beni tıbba yönlendirdi. Ailede üniversiteyi kazanan tek kişiyim. Hedefim akademik olarak çok gelişmek ve üniversitemden mezun olan Prof. Dr. Aziz Sancar
gibi bir bilim insanı olmak" dedi.
Burhan Adal, 10 yaşından bu yana her yaz mevsimlik işçi olarak ailesiyle birlikte Şanlıurfa'dan İzmir'e gidiyor. Adal, bu sene tarlada domates toplarken belki de hayatının en güzel haberini aldı. Bu yıl ikinci kez sınava giren Adal, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Çok çalışmak yerine verimli çalışmanın önemine dikkat çeken Adal, "Bu yıl birkaç akrabamızı Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının hayatımızdaki önemini bir kez daha anladım ve tıp fakültesini tercih ettim. İyi bir doktor olup Türkiye'deki hastalara şifa olmak istiyorum" diye konuştu.
Seher Acer,
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazanmayı başardı. 7 kardeş olduklarını söyleyen Acer, "Tüm kardeşlerim okuyor. Babam emekli maaşıyla kardeşlerimin ve benim okul ihtiyaçlarımı karşılamaya çalışıyor. Ben de yaz aylarında farklı işlerde çalışarak aileme destek olmaya çalışıyorum. Sınava hazırlanırken inancımı hiç kaybetmedim. Başarılı bir diş hekimi olmanın yanı sıra doğayı korumaya yönelik sosyal sorumluluk üzerine projeler üretebileceğim bir dernek kurmak istiyorum" dedi.