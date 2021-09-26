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Giriş Tarihi: 26.9.2021

Taziyelerde toplu yemek yasağı

Taziyelerde toplu yemek yasağı
VAN Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taziyelerde toplu yemek verilmemesi kararı aldıklarını belirtti. Vali Bilmez, Valilikte düzenlenen İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, kentin salgın sürecindeki durumunu değerlendirdiklerini söyledi. Aşılama oranında Türkiye ortalamasının hala altında olduklarını ifade eden Bilmez, "Bu konuda gerekli çabaların gösterilmesi için özellikle Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Müftülüğümüz ve diğer bütün kamu kurumlarımızla uyum ve ahenk içinde bu rakamı yukarı çıkarmak için inşallah seferber olacağız" dedi.
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Taziyelerde toplu yemek yasağı
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