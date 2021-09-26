Taziyelerde toplu yemek yasağı

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Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez
, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taziyelerde toplu yemek verilmemesi kararı aldıklarını belirtti. Vali Bilmez, Valilikte düzenlenen İl Hıfzıssıhha Kurulu
Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, kentin salgın sürecindeki durumunu değerlendirdiklerini söyledi. Aşılama oranında Türkiye
ortalamasının hala altında olduklarını ifade eden Bilmez, "Bu konuda gerekli çabaların gösterilmesi için özellikle Milli Eğitim Müdürlüğümüz
, Müftülüğümüz ve diğer bütün kamu kurumlarımızla uyum ve ahenk içinde bu rakamı yukarı çıkarmak için inşallah seferber olacağız" dedi.