Tokat’ın mucitleri TEKNOFEST 2021’de Türkiye birincisi

Atatürk Havalimanında 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen; Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021'de Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birimlerinden Zile Gençlik Merkezi Müdürlüğü bünyesinde gönüllü gençlerden oluşan Teknoloji Takımı, geleceğe yön verecek 4 proje ile TEKNOFEST 2021'e katıldı.

Teknoloji takımlarından Ekolojik Elçiler, Lise kategorisinde birinci oldu. Yine aynı takım TEKNOFEST 2021'de en iyi sunum ödülünün de sahibi olarak, Tokat'a iki Birincilik Kupasını birden getirdi.