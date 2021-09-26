Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tokat’ın mucitleri TEKNOFEST 2021’de Türkiye birincisi
Giriş Tarihi: 26.9.2021 14:39

Tokat’ın mucitleri TEKNOFEST 2021’de Türkiye birincisi

MİHRİBAN KOÇAKER
Tokat’ın mucitleri TEKNOFEST 2021’de Türkiye birincisi

Tokat Zile Gençlik Merkezi’nden TEKNOFEST 2021’e katılan teknoloji takımı Ekolojik Elçiler, Lise kategorisinde birinci olarak ödül aldı.

Atatürk Havalimanında 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen; Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021'de Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birimlerinden Zile Gençlik Merkezi Müdürlüğü bünyesinde gönüllü gençlerden oluşan Teknoloji Takımı, geleceğe yön verecek 4 proje ile TEKNOFEST 2021'e katıldı.

Teknoloji takımlarından Ekolojik Elçiler, Lise kategorisinde birinci oldu. Yine aynı takım TEKNOFEST 2021'de en iyi sunum ödülünün de sahibi olarak, Tokat'a iki Birincilik Kupasını birden getirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tokat’ın mucitleri TEKNOFEST 2021’de Türkiye birincisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA