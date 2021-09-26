Traktör devrildi; sürücü öldü, baldızı yaralı

Kazada sürücü Ali Almış ve traktördeki baldızı Fadime Ünsal yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde traktörün altında kalan Ali Almış'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Almış'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından hastanenin morguna kaldırıldı. Yaralı Fadime Ünsal ise kaldırıldığı Taşova Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.