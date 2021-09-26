Turkovac seferberliği

Kayseri Erciyes Üniversitesi
(ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
(TÜSEB) işbirliğiyle geliştirilen Kovid-19 aşısı
"TURKOVAC
", faz 3 çalışmaları kapsamında gönüllüleri bekliyor. Kayseri Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, "Bu aşının geldiğimiz aşamada faz-3 çalışması devam etmekte. Faz-3 çalışma verileri açıklandıktan sonra acil kullanım onayı alınacaktır. İnşallah önümüzdeki süreçlerde TURKOVAC aşısını da gözlemlemiş olacağız. Gönüllülerimizi bekliyoruz. Lütfen yerli aşımızın faz-3 çalışmasına gönüllü olun ve bir an önce aşımız vücut bulsun" dedi. Benli hastanelerden aldıkları veri analizlerinden üç önemli sonuç çıkardıklarına işaret ederek "Birincisi; çift doz Sinovac
aşılılar mutlaka üçüncü dozu olsunlar. Mümkünse BioNTech. İki; gebelerin aşılamasını mutlaka sağlamamız gerekiyor. Üç; özellikle yaşlı onkolojik hastalarımız iki doz Sinovac'ta kalmasınlar, mutlaka üçüncü dozlarını tamamlasınlar" diye konuştu.