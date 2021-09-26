Yangın söndürme dronlarına büyük ilgi

Teknofest'te İnsanlık Yararına Teknoloji kategorisinde yarışan Beykent Üniversitesi öğrencileri yaptıkları yangın söndürme dronu projesinin detaylarını SABAH a anlattı. Ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle takip edilen yangın söndürme dronu projesi, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar tarafından da takdir edildi.

Beykent Üniversitesi UVOT Takım Kaptanı Aybüke Dikkatli; "Teknofest'e sunmuş olduğumuz son raporda 86 puan ile 3.lüğe layık görülerek finalde yarıştık. Ekibimizde takım kaptanı, teknik üye ve yazılım geliştirici üyelerden oluşmak üzere alt ekiplerimiz bulunmakta. Takım Kaptanı Aybüke Dikkatli, Belit Berdel Kış, Nisa Sena Yazgan ve Ahmet Sedat Akça Yazılım Geliştirici, Enes Erbay, Batuhan Sabun, Mahmut Dinçer, Amuti Pahaerding Teknik üyelerimiz olmak üzere 8 kişilik bir ekibe sahibiz." şeklinde konuştu.

BİR DRONDAN DAHA FAZLASI

Dikkatli; projenin bir yangın müdahale drone'undna çok daha fazlası olduğunu belirterek; "Tanımlanmış riskli bölgesinde sürekli kontrolü sağlar. Nesne tanıma teknolojisi sayesinde, yangını ve yangına maruz kalan insanı tanır. Yangın ile karşılaştığında, söndürme kimyasalının yer aldığı topları, özel tasarım düzenek ile yangının merkezine fırlatarak müdahaleyi gerçekleştirir. Yangına maruz kalan bir insan varsa, bölgedeki zehirli gaz miktarını ve kişinin tahmini zehirlenme süresini hesaplayarak ilgili birimlere iletir. Tüm bunları yaparken, sürekli merkez ile iletişim halindedir. Müdahaleyi daima emniyetli mesafeden gerçekleştirir. Tespit ettiği yangın ve insanın konumunu müdahale süresince merkez ile paylaşır. Ortamdan topladığı tüm verileri merkeze iletir ve müdahale planının şekillenmesine yardımcı olur sürü halde kullanıma uygundur." dedi.

25 KİLOMETRE UÇABİLİYOR

Drone'ların sürü halde kullanıma uygun olduğunu kaydeden Dikkatli; "Görev yapacağı bölgeye uygun yangın söndürme maddesi teçhizatı ile donatılır bu sayede yangına doğru şekilde müdahale yapılmış olur. Ürettiğimiz prototip 30 dakikalık uçuş süresine sahip olup yaklaşık 25 km uçabilmektedir. Katıldığımız kategorinin İnsanlık Yararına Teknoloji olması sebebi ile projemizi hedef kitlemize anlattık ve ek olarak herkesin doldurabileceği bir ortamda yangınla mücadele üzerine bir anket hazırladık. İnsanlarımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini göz önünde bulundurarak projemizi tamamladık." ifadelerini kullandı.