Yargıtay’dan temizlik fırçası kararı: Silah sayıldı

Eskişehir'de bir apartmanda oturan ve daha önce aralarında anlaşmazlık olan komşular arasında tartışma çıktı. Komşunun balkondan bez çırpması üzerine çıkan tartışmada sanık, elindeki araba yıkama fırçasını mağdura fırlattı. Mağdur komşu sol kaşının üzerinden yaralandı. Komşusunu, 'Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı' gerekçesiyle hakkında dava açılan kişi, Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkeme, mağdurun basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanması nedeniyle sanığın eylemini, 'Kasten yaralama' suçu kapsamında değerlendirirken, mağdurun şikayetten vazgeçmesi nedeniyle davayı düşürdü.

SİLAH SAYILDI

Temyiz üzerine Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderilen dosyada incelemenin ardından, yerel mahkemenin kararının bozulmasına karar verildi. Daire, olayda kullanılan fırçayı TCK'nin 'tanımlar'ı içeren 6. maddesindeki 'silah deyimi' kapsamında sayarak, yaralamanın silahla gerçekleştirildiğine hükmetti. Eylemin, silahla kasten yaralama suçunu oluşturduğuna, bu suçta şikayet aranmaksızın ceza verilmesi gerektiğine karar veren Daire, sanık hakkında cezaya hükmedilmesi gerekirken mağdurun şikayetten vazgeçtiği gerekçesiyle davanın düşürülmesini bozma nedeni saydı.