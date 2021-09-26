Yaşam koçu Salih Emrah'a tehdit! Müstehcen içerikler hazırlayarak insan onur ve şerefiyle oynuyorlar"

"MÜSTEHCEN İÇERİKLERLE ONURUMLA OYNUYORLAR"

Kendisini tehdit eden kişileri tanımadığını ancak birkaç kişiden şüphelendiğini söyleyen Salih Emrah, "Kişilik haklarıma saldırı var. Müstehcen içerikler hazırlayarak insan onur ve şerefiyle oynuyorlar. Derneğe ve dernek üyelerine hukuksuzca saldırıyorlar. Çalıştığım yeri de arayıp mesleki itibarımı zedeliyorlar. Anladığım kadarıyla derneğimizin faaliyeti konusunda belki de para kazanan bu kişiler bizim şube açmamızdan endişe etmektedir" dedi. Şüphelilerin tespit edilerek haklarında dava açılmasını isteyen Emrah, bu kişilerin kendisinden ve çevresindekilerden de uzaklaştırılmalarını talep etti. Şikayetin ardından savcılık 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından soruşturma başlattı.