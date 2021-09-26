Yaşam koçu Salih Emrah'a tehdit! Müstehcen içerikler hazırlayarak insan onur ve şerefiyle oynuyorlar"

İstanbul Maltepe'de yaşayan ünlü yaşam koçu ve televizyonculuk da yapan Salih Emrah geçtiğimiz ay önce tehdit mesajları almaya başladı. Sonrasında da hakkında müstehcen içerikler hazırlanıp şahsına saldırıda bulunuldu. Tanımadığı kişilerce yapılan saldırıların ardı arkası kesilmeyince Emrah, soluğu savcılıkta aldı.
"NE BAŞKANLIĞIN NE YAŞAM KOÇLUĞUN KALACAK SIKTIRCAM"
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan ünlü yaşam koçu Salih Emrah, Profil Analiz Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi'nin başkanı olduğunu ve derneğin yüz okuma konusunda insan yetiştirdiğini söyledi. Türkiye'nin 14 ilinde şubesi bulunan derneğin, Ankara şubesini açmaya karar verdiğinde tehditlerin başladığını anlatan Emrah, gizli numaralardan aranıp, tanımadığı telefonlardan mesajlar aldığını belirtti. "Ankara'da dernek şubesi açarsan seni öldürürüm, ayağına sıktırırım. Sen istedin, ne başkanlığın ne yaşam koçluğun kalacak. Burada şube açmayın, temsilcilik vermeyin yoksa çok büyük sıkıntılar olacak. İstanbul'a gelir senle görüşürüz" şeklindeki mesajlar o tehditlerin bazılarıydı.
"MÜSTEHCEN İÇERİKLERLE ONURUMLA OYNUYORLAR"
Kendisini tehdit eden kişileri tanımadığını ancak birkaç kişiden şüphelendiğini söyleyen Salih Emrah, "Kişilik haklarıma saldırı var. Müstehcen içerikler hazırlayarak insan onur ve şerefiyle oynuyorlar. Derneğe ve dernek üyelerine hukuksuzca saldırıyorlar. Çalıştığım yeri de arayıp mesleki itibarımı zedeliyorlar. Anladığım kadarıyla derneğimizin faaliyeti konusunda belki de para kazanan bu kişiler bizim şube açmamızdan endişe etmektedir" dedi. Şüphelilerin tespit edilerek haklarında dava açılmasını isteyen Emrah, bu kişilerin kendisinden ve çevresindekilerden de uzaklaştırılmalarını talep etti. Şikayetin ardından savcılık 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından soruşturma başlattı.