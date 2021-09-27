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Giriş Tarihi: 27.9.2021 14:43

2 çocuk annesi, evinde çıkan yangında öldü

DHA
2 çocuk annesi, evinde çıkan yangında öldü

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 2 çocuk annesi Cevahir İlhan (34), yaşamını yitirdi.

Sağlık Mahallesi 86042 Sokak'taki 4 katlı Yazar Apartmanı'nın 1'inci katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kısa sürede yangına müdahale etti. Ekipler, yangın sırasında evde olduğu anlaşılan Cevahir İlhan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İlhan'ın dumandan etkilenerek zehirlendiği belirlendi. Çocuklarının babalarıyla Gaziantep'te olduğu öğrenilen İlhan'ın cenazesi, incelemenin ardından morga götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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2 çocuk annesi, evinde çıkan yangında öldü
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