6 bin kişiyle orman seferberliği

MUĞLA
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geçen yaz yaşanan yangın felaketi sonrası doğa yeniden canlanmaya başlarken, bölgedeki yeşillendirme çalışmaları da hız kazandı. SABAH, yanan yerleri havadan ve karadan görüntüledi. Bölgede 6 bin kişiyle yürütülen çalışmalarda tamamen yanan ağaçlar kesiliyor, temizlik yapılıyor. Toplamda 5 milyon metreküp zarar gören ağaç kesilecek. Kesilen ağaçlar ekonomiye kazandırılıyor, kimisi mobilya oluyor, kimisi kağıt. Yanan ağaçların kesiminde çalışan işçilerden, Adana
'dan ailesiyle birlikte gelen Bülent Akın
(43), "Gördüklerimiz karşısında çok üzüldük. Belirlenen kriterlere göre kesim yapıyoruz. Yeşil olan hiçbir şeye dokunmuyoruz" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
davetiyle bölgeye gelen uzmanlar ekolojik inceleme başlattı. izlenimlerini fotoğraflarıyla birlikte sosyal medya hesabından paylaşan Biyolog Gökhan Ergan, "Yangından sonra çok sayıda çiçeklenme gördük. Bu Akdeniz bitkilerinde bilinen bir uyarlanma" dedi.
Muğla Orman Bölge
Müdürü Yasin Yaprak
, 60 bin hektar alanın yandığını belirterek, "Tamamen yanan ağaçların kesimine başlandı. Bu süreç hızlı bir şekilde devam edecek. Kimi yerlerde doğal ağaçlandırma, kimi yerlerde iş makinalarıyla toprak hazırlanarak, teraslandırma yöntemiyle fidan dikilecek" dedi.