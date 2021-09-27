Adalar’da uyuşturucu operasyonu: Belediye çalışanı hem yetiştirici, hem satıcı çıktı!

Adalar İlçe Emniyeti Asayiş Büro Amirliği Pazar günü başarılı bir operasyonla evinde uyuşturucu yapımında kullanılan Hint keneviri bitkisi yetiştiren bir şahsı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, dün Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, Büyükada'da yaşayan Gökhan Balcılar isimli şahsın evinde uyuşturucu madde yapımında kullanılan Hint keneviri bitkisi yetiştirdiği ihbarını aldı.

Ekipler yaptığı çalışmada, Balcılar'ın Nizam Mahallesi Yörükali sokak'taki evinde ekim sonucunda elde ettiği uyuşturucu maddeleri kavanozlarda muhafaza edip, bahçesinde kendisinin kaldığı kulübe içerisinde bulunan yatak altına sakladığını, burada hem içtiği hem de ticaretini yaptığını tespit etti.

TENHA OLAN BÖLGEDEN FAYDALANDI

Balcılar'ın ikametinin uyuşturucu madde yetiştirmeye ve satmaya uygun ve elverişli olduğu, etrafının ormanlık alan ve bahçelerle çevrili olduğu, ilçe merkezine uzaklığı ve tenha bir bölge olması açısından uyuşturucu madde kullanımı için uygun ve elverişli bir alan teşkil ettiğini de belirleyen ekiper, çalışmalar sonunda şahsın evine operasyon düzenledi.

ARAŞTIRMA İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan baskında daralı ağırlığı 630 gram gelen Hint keneviri, daralı ağırlığı 190 gram gelen hasatlı kök hint keneviri ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İkamette başka bir olumsuzluk olmadan arama sonlandırıldı. Şahıs gözaltına alınarak Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık Gökhan Balcılar'ı kanında uyuşturucu madde olup olmadığının tespiti için Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk etti. Sorgulamada ise şahsın Adalar Belediyesi personeli olduğu ve şoför olarak çalıştığı tespit edildi.