Ağrı’da gelin almaya giderken buldu! Tam 70 bin lira değerinde...

Altınları sahibine teslim ettiğini ve çok huzurlu olduğunu belirten Karakurt, şöyle konuştu:

"Biz gelinimizi almaya giderken bir şeye şahit oldum. Yerde bir emanet buldum. Bilezikler ve yüzük vardı. Orada da 'sahipleri varsa beni bulsunlar' dedim. Tabi ki bu bir emanettir. Buluntu mal bulan insana emanettir. Ben de bulduğum ziynet eşyasını sahibine verebilmek için içimden 'Allah'ım bana bu malın sahibini göster' diye dua ettim. Mevla'm duamı kabul etti. Sahibini bulduk ve çıkıp geldiler. Emanetleri sizin huzurunuzda sahibine teslim etmek istiyorum. Emaneti sahibine teslim ettiğim için mutluyum."

Altınları kendisine teslim eden Karakurt'a sarılarak teşekkür eden Murat Aslan ise çok mutlu olduğunu ve duygulandığını söyledi.