Akçakale’de barış

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, iş insanları İsa Ay ve Haluk Aydoğdu'nun girişimleri ile Aslan ve Demirtaş aileleri arasında çıkan kavga barışa dönüştürüldü. İki ailenin barışını ilan etmek için bir yemek düzenlendi. Yemeğe Vekil Akay, Başkan Yalçınkaya, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri kanaat önderleri ve her iki ailenin mensupları olmak üzere yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Programda konuşan Vekil Akay "Temennimiz ovamızda böyle hadiselerin yaşanmaması. Ancak barışla sonuçlanması da bizi çok bahtiyar etti" dedi.



Başkan Yalçınkaya da yaptığı yazılı açıklamada barışa barışa vesile olan herkese teşekkür ederek "İlçemizde, şanlı şehrimizde, bölgemizde ve dünyada barış istiyoruz. Bizler de bu şehre hizmet eden kişiler olarak her zaman barıştan tarafız. Bunun için de elimizden geleni her zaman yapacağız. Barışı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.