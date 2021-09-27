Aşı pişmanlığı: 8 kişilik aileden bir tek o Kovid-19’a yakalandı, entübe oldu

Hülya Başel, aylarca koronavirüs aşısı olmamak için direndi. 6 çocuğu ve eşi her defasında Hülya Başel'i aşı olmaya ikna etmeye çalışsa da bu çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. Yaklaşık bir ay önce halsizlik ve burun akıntısı şikayeti başlayan Başel, koronavirüs şüphesi ile hastaneye başvurdu. PCR testi pozitif çıkan talihsiz kadının akciğer tomografisinde de virüs bulgularına rastlandı. Şikayetleri günden güne artan Başel, solunum sıkıntısı çektiği için yoğun bakım servisine alındı. 3 gün içinde entübe edilen ve toplamda 24 gün yoğun bakımda kalan Hülya Başel, zorlu tedavi sürecinin ardından odaya alındı. Halen solunum desteği ile tedavisi devam eden Başel, aşı karşıtlarına hasta yatağından seslendi.

"YOĞUN BAKIMDA KALDIM BİR DAMLA SUYU BİLE ÖZLEDİM"

"Aşı olmadığıma çok pişmanım" diyerek sözlerine başlayan Hülya Başel, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

"Bütün ailem aşı oldu, ama ben aşı olmadım ve 'asla olmayacağım' diyordum. Sağdan soldan duyduklarımdan dolayı aşı olmak istemedim. Çocuklarım bana defalarca 'anne lütfen aşı ol' dediler. Eşim de çok söyledi ama ben aşı olmak istemedim. Bu yaşadıklarımdan sonra anladım ki kesinlikle aşı olmalıymışım. Çünkü çok zor şeyler yaşadım, günlerce yoğun bakımda kaldım. Bir damla suyun tadını dahi çok özlemiştim. Rahat bir şekilde nefes almak istiyordum. Herkes lütfen aşısını olsun. 6 çocuğum var ve hepsi çok şükür iyi, aşılarını oldukları için onlara koronavirüs geçmedi. Ben ise çok ama çok pişmanım. Lütfen herkes aşılarını olsun. Şükür ki şimdi çok iyiyim."