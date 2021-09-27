Aşı yaptırmadı, bebeği kuvöze, kendi yoğun bakıma alındı

Adana
'da, 30 yaşındaki ev kadını Gülpembe Ünlü
, geçen ocak ayında ilk çocuğuna hamile kaldı. Doktor kontrolünde hamilelik sürecini geçiren Ünlü, koronavirüs
aşısını ise bebeğine zarar verir endişesiyle yaptırmadı. Koronavirüsten korunmak için evinden dışarı çıkmayan Ünlü, hamileliğinin 8'inci ayında hastalığa yakalandı.
BEBEĞİNİ GÖREMEDİ
Ünlü, 31 Ağustos'ta ateş, nefes darlığı ve ciğerlerindeki ağrı şikâyetiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Ünlü, durumu ağırlaşınca bebeği sezaryenle alındı. Bir ay erken doğan kız bebek, özel bir hastanede kuvöze konarken, anne ise doğum yaptığı hastanede yoğun bakıma alındı. 20 gün süren tedavinin ardından hayat mücadelesini kazanan Ünlü, daha sonra normal servise alındı. Kuvözde tedavisi süren bebeğinin eşi Nihat Ünlü
(30) tarafından çekilen fotoğraflarına bakarak hasret gideren Ünlü, "Öykü Bade" adını verdikleri kızını hiç göremediğini, bir kez öpüp koklayamadığını söyledi. Ünlü, "33 haftalıkken doğum yaptım. Bebeğimi daha hiç göremedim. Yoğun bakımda tek dileğim, çocuğumu görebilmekti. Onun bana verdiği güçle hayata tutundum" dedi. DHA
"DELTA'YLA GEBELERDEKİ RİSK ARTTI"
ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Sefa Arlıer ise Delta varyantıyla birlikte gebelerde ve aşı olmayanlarda riskin daha büyük olduğunu belirterek şunları söyledi: "Gebelerimiz, bebeğe zarar vereceğini düşünerek maalesef aşı olmuyor. Bu, çok tehlikeli. Gebelerimize bu dönemde özellikle Biontech
aşısını öneriyoruz. İlk başladığı zaman gebelerde koronavirüsü çok fazla görmüyorduk ama şu anda hastanemizde 20'ye yakın gebemiz yatıyor ve hepsi de aşısız."