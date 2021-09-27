Başkan Bayık gençlerin sorunlarını dinledi

Hilvan Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir parkta gençlikle buluşan heyet, gençlerin ilettikleri sorun ve taleplere en hızlı şekilde çözüm bulacaklarını ifade etti.

Gençlerin toplumun dinamiğinin en güçlü kesimi olduğunu belirten Bayık 'Yarının geleceğini ellerine emanet ettiğimiz gençlerimiz, en büyük varlığımız ve değerlerimizdir. Bugün Şanlıurfa AK Parti İl Gençlik Kolları Yönetiminden gelen arkadaşlarımız ve İlçe Başkanımız ile birlikte bir araya geldiğimiz gençlerimizin sorunlarını, talep ve önerilerini dinledik. Pırıl pırıl ve güçlü bir dinamiğe sahip olan gençlerimizin bizden talep ettikleri şeyler tamamen toplumsal olan konulardır. Ufku geniş olan gençlerimizin her başarısı, toplumsal kalkınmanın başarısı olacaktır. Kendilerine teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim' dedi.