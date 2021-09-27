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Giriş Tarihi: 27.9.2021 22:07

Başkan Bayık gençlerin sorunlarını dinledi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Başkan Bayık gençlerin sorunlarını dinledi

Şanlıurfa’nın Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Cidir ile birlikte gençlerin sorunlarını dinledi. AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Furkan Küçük ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Hilvan İlçe Koordinatörü Osman Karakuş’un ‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim’ programı kapsamında Hilvan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Bayuk ve Genç Mahalle Başkanları ile bir araya geldi.

Hilvan Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir parkta gençlikle buluşan heyet, gençlerin ilettikleri sorun ve taleplere en hızlı şekilde çözüm bulacaklarını ifade etti.
Gençlerin toplumun dinamiğinin en güçlü kesimi olduğunu belirten Bayık 'Yarının geleceğini ellerine emanet ettiğimiz gençlerimiz, en büyük varlığımız ve değerlerimizdir. Bugün Şanlıurfa AK Parti İl Gençlik Kolları Yönetiminden gelen arkadaşlarımız ve İlçe Başkanımız ile birlikte bir araya geldiğimiz gençlerimizin sorunlarını, talep ve önerilerini dinledik. Pırıl pırıl ve güçlü bir dinamiğe sahip olan gençlerimizin bizden talep ettikleri şeyler tamamen toplumsal olan konulardır. Ufku geniş olan gençlerimizin her başarısı, toplumsal kalkınmanın başarısı olacaktır. Kendilerine teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim' dedi.

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Başkan Bayık gençlerin sorunlarını dinledi
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