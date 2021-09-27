Başkan Canpolat: her zaman halkımızın emrindeyiz

Başkan Mehmet Canpolat, sorunları yerinde tespit etmek, vatandaşların taleplerini birinci ağızdan dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezilerini Süleymaniye Mahallesiyle devam ettirdi. Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik ekiple birlikte saha incelemeleri gerçekleştiren Başkan Canpolat'a, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Keskin ve Mahalle Muhtarı Salih Dağ'da eşlik etti.

Yapılan çalışmalar ve yapılacak çalışmalarla ilgili vatandaşlarla görüşerek istişarelerde bulunan Başkan Canpolat, vatandaşlardan gelen taleplerin çözümü için de ilgili birimlere talimat verdi.



Başkan Mehmet Canpolat, saha incelemelerinin ardından mahalle sakinleriyle toplantı yaptı. Toplantıda mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyerek, notlar alan Başkan Canpolat, Haliliye Belediyesinin çalışmalarını da anlattı. Başkan Canpolat, her an vatandaşın emrinde olduklarını kaydetti.