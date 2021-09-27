Belediye çalışanını balkonda vurdular

ÇANAKKALE
'NİN Ayvacık
ilçesine bağlı Küçükkuyu
Beldesi Belediyesi'nde, inşaat işleri bölümünde görev yapan Ali Ayran (49), önceki akşam Gökçetepe
mahallesindeki evinde, kahve içmek için 1. katta bulunan balkonuna çıktı. Kahvesini yudumlayan Ayran, oturduğu sırada aşağıdan pompalı tüfekle açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan
, sosyal medya hesabından "Değerli arkadaşım Ali Ayran'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine de başsağlığı diliyorum" diye taziye mesajı yayınladı.