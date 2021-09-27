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Giriş Tarihi: 27.9.2021

Belediye çalışanını balkonda vurdular

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Belediye çalışanını balkonda vurdular
ÇANAKKALE'NİN Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi Belediyesi'nde, inşaat işleri bölümünde görev yapan Ali Ayran (49), önceki akşam Gökçetepe mahallesindeki evinde, kahve içmek için 1. katta bulunan balkonuna çıktı. Kahvesini yudumlayan Ayran, oturduğu sırada aşağıdan pompalı tüfekle açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, sosyal medya hesabından "Değerli arkadaşım Ali Ayran'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine de başsağlığı diliyorum" diye taziye mesajı yayınladı.
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Belediye çalışanını balkonda vurdular
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