Cami çıkışı, kan davası pususu

DİYARBAKIR'DA
yaşayan Veysi Özbey (72), 2017'de kan davası nedeniyle ailesini de alıp, Denizli
'nin Honaz
ilçesine taşındı. 4 yıldır burada yaşayan ailenin reisi Veysi Özbey, önceki akşam yatsı namazı için Cumhuriyet mahallesindeki Yeni Cami
'ye gitti. Namazı sonrası evine gitmek için camiden çıkan Özbey, bahçedeki ağaçların arasına saklanarak pusu kuran kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Özbey, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı.
HASTANEDE ÖLDÜ
Olayı gören vatandaşlar, hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Özbey, ambulansla Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hemen harekete geçen polis, kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatırken, aile üyelerinin geçtiğimiz günlerde evlerinin çevresinde şüpheli kişiler gördükleri ve bu nedenle tedirgin oldukları öğrenildi.