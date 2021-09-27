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Giriş Tarihi: 27.9.2021 11:36 Son Güncelleme: 27.9.2021 11:36

Darıca'da bulunmuştu: Cesedin kime ait olduğu araştırılıyor!

DHA
Darıca’da bulunmuştu: Cesedin kime ait olduğu araştırılıyor!

Kocaeli'nin Darıca ilçesi sahilinde, 8 gün önce el ve ayak bilekleri plastik kelepçeyle bağlı olarak darp izleriyle bulunan cansız bedeninin kime ait olduğuna yönelik araştırma sürdürülüyor.

Darıca'nın Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde, 19 Eylül sabahı köpeğini gezdiren kişi, sahile vuran cesedi görünce polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, ayaklarında halat, ayak ve el bileklerinde plastik kelepçe bulunan, çürümeye bağlı olarak vücudunda tam belirli olmamakla birlikte işkence izleri bulunan kişinin çuvala konulup, denize atıldığını belirledi. Üzerinde atlet ve pijama olan erkeğin yaklaşık 10 gün önce öldüğünün tahmin edildiği belirtildi.

Cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri de bu sırada son dönemde kaybolan kişileri incelemeye aldı. Yapılan araştırmalara rağmen ölen kişinin kimliğini belirlenemedi. Polisin çalışmaları devam ediyor.

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Darıca'da bulunmuştu: Cesedin kime ait olduğu araştırılıyor!
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