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Giriş Tarihi: 27.9.2021

Datça açıklarında iki deprem

Datça açıklarında iki deprem
EGE Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, 29 dakika arayla iki deprem meydana geldi. 4.0 büyüklüğündeki ilk depremin ardından 3.6 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha yaşanırken ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre Ege Denizi, Datça açıklarında dün saat 07.40'ta Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'ya 21 kilometre mesafedeki, 11.84 kilometre derinlikteki bu depremden 29 dakika sonra saat 08.09'da 3.6 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha yaşandı. Kısa süreli paniğe neden olan depremler Datça ve kırsal mahalleri Yakaköy, Cumalı, Yazıköy, Sındı ve Mesudiye'den hissedildi. Depremlerde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
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Datça açıklarında iki deprem
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