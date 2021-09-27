Denizli’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon: 3 gözaltı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi bir grubun kentte saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

3 GÖZALTI

Şüphelilerin kaldığı adresi tespit eden polis ekipleri bu sabah operasyon düzenledi. Operasyonda 2'si Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Irak uyruklu şüphelilerin, terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü ve finansman sağladığı tespit edildi.

DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda ele geçirilin dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.