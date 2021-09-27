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Giriş Tarihi: 27.9.2021 19:17 Son Güncelleme: 27.9.2021 19:27

Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 3 gözaltı

DHA
Denizli’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon: 3 gözaltı

Denizli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2'si Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ele geçirilin dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi bir grubun kentte saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

3 GÖZALTI

Şüphelilerin kaldığı adresi tespit eden polis ekipleri bu sabah operasyon düzenledi. Operasyonda 2'si Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Irak uyruklu şüphelilerin, terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü ve finansman sağladığı tespit edildi.

DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda ele geçirilin dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 3 gözaltı
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