Derya sandalyeye mahkum oldu: En ağır cezayı alsın!

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'



Tutuklu yargılanan eski eşinin en ağır cezayı almasını isteyen Derya Demir, "Hem sağlığımdan oldum hem de işimden. 2 kızım var. Onlara bakmam lazım. En ağır cezayı almasını istiyorum. Cezaevindeyken 'Bir iki yıl yatar çıkarım' diyordu. Umarım böyle olmayacak" dedi.



İDDİANAME HAZIRLANDI



Sanık Şerif Aksoy hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianameye göre sanık Şerif Aksoy, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.



'20 SAATLERİ KALDI'



İddianamede sanığın, Derya Demir'in eniştesine gönderdiği "Abi evdekilere söyle son 20 saatleri kaldı. Sonra her yer kan gölü, sizler daha durun, ne kadar ciddi olduğunun farkında değilsiniz. Kim karşıma çıkarsa kadınlı, büyüklü tetiğe basmakta affetmeyeceğim. bilginiz olsun onları da uyandır" tehdit içerikli mesajlar yer aldı.

Öte yandan sanığın Derya Demir'i arayarak "24 saat süre veriyorum. Yarın 8.30'a kadar bu eve giriş yaptın yaptın, yapmadın olacaklardan ben sorumlu değilim, cezanı kesmeye geliyorum" diye tehdit etmesi de iddianameye girdi.