En yüksek ayaklı 2’nci viyadük için geri sayım

Artvin
'de Çoruh Nehri
üzerinde inşa edilen Türkiye
'nin en yüksek, "çift eğrilikli ince kemer baraj tipi" kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı
ile su altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yerine 4 viyadükle birlikte toplam uzunluğu 56.7 kilometre olan 40 tünel ile ulaşım sağlanacak. Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğü olacak Tekkale Viyadüğü
, ekimde trafiğe açılacak. 26 Şubat 2013'te, dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın telekonferansla temelini attığı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali
(HES) projesinde aralık ayında su tutulmaya başlanacak. Barajda 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2.5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türk mühendislerce inşa edilen baraj, ülke ekonomisine yıllık 2 milyar TL katkı sağlayacak.