Engelli genç kızların gelinlik hayali

Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşam Destekleme Derneği Mehmet Emin Erkoç, "Organizasyon geleneksel olarak bu yıl 5'incisini düzenlediğimiz 'Engelsiz Yaşam, Doğal Ortam, birlik beraberlik ve kültür şöleni. Program akışımızda özel çocuklarımıza gelinlik giydiriyoruz. Bir düğün havası güzel bir eğlence tertip ediyoruz. Onların mutluluğuna bizde şahit olarak mutlu oluyoruz" dedi.

Gelinlik giyen genç kızın babası Lokman Bozbıyık (54), "Organizasyonu yapan arkadaşlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Şimdi gelirken ister istemez çocukların acaba bu organizasyondan mutlu ayrılacak mı diye bir tereddüdümüz de vardı. Ama geldik gerçekten o duyguları yaşattılar. Çok güzel bir ortam hazırlamışlar çok güzel bir ambiyans vardı. Çok memnun kaldık. Kızımla bolca oynadık. O duyguları yaşadık. Biraz hüzünlü biraz neşeli çok güzel oldu" ifadesini kullandı.