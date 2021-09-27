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Giriş Tarihi: 27.9.2021

Eşi öldü, kendisi ağır yaralandı

SAMSUN'DA evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan emlakçı ağır yaralanırken, eşi hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kapaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Emlakçı Yusuf Taflan (54) evinin önünde akrabaları arasındaki arazi anlaşmazlığı yüzünden silahlı saldırıya uğradı. Tüfek ve tabancayla açılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan Yusuf Taflan ve eşi 2 çocuk annesi eşi Fatma Özenç (59) ağır yaralandı. Fatma Özenç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Yusuf Taflan'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Emlakçı Yusuf Taflan ile eşi Fatma Özenç'in resmi olarak boşandıkları ancak evliliklerinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili B.T., A.T. ve R.T.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Eşi öldü, kendisi ağır yaralandı
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