Evinin balkonunda silahlı saldırıya uğramıştı: Son fotoğrafına SABAH ulaştı

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Küçükkuyu Beldesi'nde evinin balkonunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden belediye çalışanı Ali Ayran'ın katil ya da katilleri Jandarma tarafından her yerde aranıyor.

O FOTOĞRAFA SABAH ULAŞTI

Evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ali Ayran'ın kanlı pusudan dakikalar önce düğünde eşi ve arkadaşlarıyla çekildiği son fotoğrafına ise SABAH ulaştı. Faili meçhul bir cinayete kurban giden arkadaşlarının birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan aile fotoğrafın altına "Ah be Ali. Bu foto böyle konmayacaktı. Saatler önce ne konuştuk. Saatler sonra yaktın bizleri. Keşke hiç kalkmasaydın o masadan. Nurlar içinde uyu cennet bahçelerinde. Allah sabır versin güzel ailene, güzel insan" yazdı.

"DOMUZ KURŞUNU KULLANILMIŞ"

JASAT'a bağlı tecrübeli dedektifler, cinayetle ilgili en ince ayrıntıyı değerlendirirken, Ayran'ın olaydan önce eşi ve arkadaşlarıyla katıldığı düğün de mercek altına alındı. Jandarma olayla ilgili 50'ye yakın kişinin ifadesine başvururken, düğün videosuna da incelenmek üzere el kondu.Ayvacık Jandarma ekipleri ilk incelemede Ali Ayran'a yakın mesafeden ateş edildiğini ve olayda öldürme amacıyla domuz kurşunu kullanıldığını tespit etti.

Ali Ayran'ın katil ya da katillerini bulmak için harekete geçen JASAT timleri, Ayran'ın olaydan dakikalar önce ailesiyle birlikte katıldığı düğünü de incelemeye aldı. Her bir ayrıntıyı gözden kaçırmamak için düğün videosunu da inceleyen JASAT, Ayran'ın yakınlarının da olduğu, cinayetin işlendiği bölgedeki 50'ye yakın kişinin de ifadesine başvurdu.

KİMSE KONUŞMUYOR

Öte yandan Ayran'ın öldürüldüğü gece mahallede birçok kişinin sesi duyduğu fakat konuşmaktan çekindiği de ortaya çıktı. Bunun nedeninin ise "7 yıl önce bir olaya tanıklık ettiği ve durumu ihbar ettiği için öldürülen" bir cinayetle ilgili olduğunu belirleyen JASAT Timleri, cinayetle ilgili görgü tanıklarını yardıma davet etti.