Cani kocanın felç bıraktığı kadın konuştu! "En ağır cezaya çarptırılsın"

Mersin'de eski mahkum Şerif Aksoy (30), yaklaşık 2 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan eşi Derya Demir'i (27) tabancayla sokak ortasında bacaklarından vurdu. 3 günlük yoğun bakım tedavisinin sonunda felç kalan ve geçirdiği 4 ameliyatın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum olan Derya Demir, 2 ay önce boşandığı Şerif Aksoy'un en ağır cezayı almasını istiyor. Geçirdiği 4 ameliyata rağmen tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığını anlatan Derya Demir, "10 aydır acı çekiyorum. Yürüyemiyorum, tekerlekli sandalyeye mahkum kaldım En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Olay, geçen yıl 29 Aralık'ta merkez Akdeniz ilçesi Camiişerif Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Derya Demir, sabah saatlerinde çalıştığı lojistik firmasına gitmek için evden çıktığı sırada boşanma davası açtığı ve ayrı yaşadığı Şerif Aksoy'un sokak ortasında silahlı saldırısına uğradı. Uğradığı saldırıda sağ ve sol bacağına kurşun isabet eden Demir, Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 4 ameliyat olan Demir, tedavisinin ardından taburcu oldu. Olaydan sonra polis tarafından Adana'da gözaltına alınan Şerif Aksoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÖLDÜRMEK İÇİN SIKTI"

Aradan geçen 10 ayda 4 kez ameliyat olan Derya Demir, tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Yaşam mücadelesini ailesinin desteğiyle sürdüren Demir, "Şahısla 2012 yılında evlendim. Evlilik boyunca sürekli şiddete maruz kaldım. Uyuşturucudan cezaevine girdi. Cezaevinden çıkınca boşanma davası açtım. Olay günü sabah işe giderken yanımda bir araba durdu. Elinde silah vardı arabaya binmemi istedi. Ben de binmeyeceğim diye itekledim. İtekleyince direkt ayaklarıma sıktı. Yere düştüm. Öldürmek için sıktı. Kan kaybından ölmek üzereydim. 10 aydır yürüyemiyorum. 4 defa ameliyat oldum. Tekerlekli sandalyeye mahkum kaldım" diye konuştu.

"BANA YAPTIĞI YANINA KALMASIN"

Tutuklu yargılanan eski eşinin en ağır cezayı almasını isteyen Derya Demir, "Hem sağlığımdan oldum hem de işimden. 2 kızım var. Onlara bakmam lazım. En ağır cezayı almasını istiyorum. Cezaevindeyken 'Bir iki yıl yatar çıkarım' diyordu. Böyle olmamasını umut ediyorum. Bana yaptığı yanına kalmasın" dedi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Sanık Şerif Aksoy hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianameye göre sanık Şerif Aksoy, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

"SON 20 SAATLERİ KALDI, HER YER KAN GÖLÜ OLACAK"

İddianamede sanığın, Derya Demir'in eniştesine gönderdiği "Abi evdekilere söyle son 20 saatleri kaldı. Sonra her yer kan gölü, sizler daha durun, ne kadar ciddi olduğunun farkında değilsiniz. Kim karşıma çıkarsa kadınlı, büyüklü tetiğe basmakta affetmeyeceğim. Bilginiz olsun onları da uyandır." şeklinde tehdit içerikli mesajlar yer aldı.

"OLACAKLARDAN BEN SORUMLU DEĞİLİM"

Öte yandan sanığın Derya Demir'i arayarak, "24 saat süre veriyorum. Yarın 8.30'a kadar bu eve giriş yaptın yaptın, yapmadın olacaklardan ben sorumlu değilim, cezanı kesmeye geliyorum" diye tehdit etmesi de iddianameye girdi.