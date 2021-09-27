Gece bekçisi kadını öldürdü

İSTANBUL
Kâğıthane'de 35 yaşındaki bir çocuk annesi Nurgül Altıntaş
, ilişkisi olduğu öne sürülen bekçi tarafından silahla öldürüldü. Şüphelinin Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü
'nde görevli bir gece bekçisi olduğu iddia edildi. Eşinden boşanan Altıntaş ile bir süredir ilişkisinin olduğu belirtilen gece bekçisinin gözaltına alındığı belirtildi. Nurgül Altıntaş'ın 5 yaşında bir çocuğunun olduğu, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçinin ailesi tarafından "Yaşı büyük" denilerek istenmediği iddia edildi.