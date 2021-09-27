Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Gece bekçisi kadını öldürdü
Giriş Tarihi: 27.9.2021

Gece bekçisi kadını öldürdü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Gece bekçisi kadını öldürdü
İSTANBUL Kâğıthane'de 35 yaşındaki bir çocuk annesi Nurgül Altıntaş, ilişkisi olduğu öne sürülen bekçi tarafından silahla öldürüldü. Şüphelinin Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir gece bekçisi olduğu iddia edildi. Eşinden boşanan Altıntaş ile bir süredir ilişkisinin olduğu belirtilen gece bekçisinin gözaltına alındığı belirtildi. Nurgül Altıntaş'ın 5 yaşında bir çocuğunun olduğu, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçinin ailesi tarafından "Yaşı büyük" denilerek istenmediği iddia edildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Gece bekçisi kadını öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA