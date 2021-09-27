İkiz şampiyonların hedefi olimpiyatlar

Başarılarıyla A Milli Takıma kadar yükselen 24 yaşındaki kardeşler, son olarak Bulgaristan
'da düzenlenen 46. Büyükler Masa Tenisi Balkan Şampiyonası'nda Çift Erkeklerde Balkan Şampiyonluğu'nu elde etti. Yeni şampiyonluklar kazanmak için antrenmanlarını aralıksız sürdüren kardeşlerden İbrahim, 28 Eylül-3 Ekim Romanya
'nın Cluj kentinde yapılacak Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda A Milli Takım
formasını terletecek. Milli takım seçmelerinde beşinci olduğu için ikizini ilk defa bir turnuvaya yalnız gönderecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
sporcusu Ziver Gündüz ise kasım ayında başlayacak Süper Lig
'e hazırlanıyor. Ziver Gündüz ise ikiziyle yaklaşık 14 yıldır masa tenisi oynadığını anlattı. Gündüz, ikiziyle beraber bu yola çıktıklarını dile getirerek, "Her zaman bir birimizin arkasını kolladık. Birlikte antrenmanlar yaptık. Bu da bizi diğerlerinden ayıran farklı bir nokta oldu. Biz dünyaya birlikte geldik ve her şeyimizi beraber yaptık. Çok ayrı, çok özel bir duygu. İkimizin hedefi olimpiyat. Avrupa, Balkan turnuvalarında dereceler yaptık ama hedefimiz olimpiyata katılmak. Umarım orada da derece alırız" ifadelerini kullandı. AA