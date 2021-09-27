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Giriş Tarihi: 27.9.2021 16:01 Son Güncelleme: 27.9.2021 16:10

Instagram kullanıcıları aman dikkat! Bu mesaja sakın kanmayın ve linke tıklamayın!

Instagram kullanıcıları aman dikkat! Bu mesaja sakın kanmayın ve linke tıklamayın!

Sosyal medya artık günümüzün olmazsa olmazlarından biri. Dünyada milyarlarca insanın sosyal medya hesabı bulunuyor. Bu durum dolandırıcıların da iştahını kapatıyor. Siber suçlular, kullanıcıların hesaplarını ele geçirmek, banka bilgilerine ve diğer değerli verilerine ulaşmak için türlü bin türlü sahtekarlıklar deniyor. Bunun son örneği Türkiye'de yaşandı. ATV Haber muhabiri Altay Altuğ’un haberine göre Instagram’dan gelen resmi görünümlü telif hakkı uyarı mesajları büyük tehlikenin ayak sesleri olabilir.

Artık Facebook, Instagram, Twitter yani kısacası sosyal medya kullanmayan hemen hemen yok gibi. Durum böyle olunca kısa yoldan haksız yere kazanç elde etmek isteyen dolandırıcılar da bu mecralarda kol geziyor. Onların yeni dolandırıcılık sistemi şu günlerde çok konuşuluyor.

ATV Haber muhabiri Altay Altuğ'un haberine göre Instagram'dan kullanıcılara "Help Center" adı altında Instagram logolu resmi görünüme sahip bir mesaj geliyor. Mesajda, gönderilerin birisinde telif hakkı ihlali tespit edildiği, buna itiraz etmek için de gönderilen linke tıklayıp çıkan formun doldurulması gerektiği ifade ediliyor. Bunu yapmayan kullanıcıların hesaplarının 24 saat içinde kapatılacağı belirtiliyor. Bu mesaj ATV Haber muhabiri Altay Altuğ'a da geldi.

Konuya açıklık getiren ise Dijital İletişim Uzmanı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık oldu. Kırık kullanıcılara uyarılarda bulunurken, bu tarz şüpheli mesajların doğrudan silinmesi veya engellenmesi gerektiğini belirtti.

Bu yöntemle sadece sosyal medya hesaplarının değil, kimlik ve banka bilgilerinin de ele geçirilebileceğini söyleyen Doç. Dr. Ali Murat Kırık, böylesine mesajların son zamanlarda arttığını ve kullanıcıların yorgun olduğu akşam saatlerinde gönderilerek gafil avlanmaya çalışıldığına dikkat çekti.

Şüpheli mesajların tanıdıklardan gelmesi durumunda bile açılmamasını vurgulayan Doç. Dr. Ali Murat Kırık, doğruluğu teyit etmek için mesajı gönderen kişinin telefonla aranması uyarısını yaptı.

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Instagram kullanıcıları aman dikkat! Bu mesaja sakın kanmayın ve linke tıklamayın!
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