Instagram kullanıcıları aman dikkat! Bu mesaja sakın kanmayın ve linke tıklamayın!

ATV Haber muhabiri Altay Altuğ'un haberine göre Instagram'dan kullanıcılara "Help Center" adı altında Instagram logolu resmi görünüme sahip bir mesaj geliyor. Mesajda, gönderilerin birisinde telif hakkı ihlali tespit edildiği, buna itiraz etmek için de gönderilen linke tıklayıp çıkan formun doldurulması gerektiği ifade ediliyor. Bunu yapmayan kullanıcıların hesaplarının 24 saat içinde kapatılacağı belirtiliyor. Bu mesaj ATV Haber muhabiri Altay Altuğ'a da geldi.
Konuya açıklık getiren ise Dijital İletişim Uzmanı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık oldu. Kırık kullanıcılara uyarılarda bulunurken, bu tarz şüpheli mesajların doğrudan silinmesi veya engellenmesi gerektiğini belirtti.
Bu yöntemle sadece sosyal medya hesaplarının değil, kimlik ve banka bilgilerinin de ele geçirilebileceğini söyleyen Doç. Dr. Ali Murat Kırık, böylesine mesajların son zamanlarda arttığını ve kullanıcıların yorgun olduğu akşam saatlerinde gönderilerek gafil avlanmaya çalışıldığına dikkat çekti.
Şüpheli mesajların tanıdıklardan gelmesi durumunda bile açılmamasını vurgulayan Doç. Dr. Ali Murat Kırık, doğruluğu teyit etmek için mesajı gönderen kişinin telefonla aranması uyarısını yaptı.