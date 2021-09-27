Instagram kullanıcıları aman dikkat! Bu mesaja sakın kanmayın ve linke tıklamayın!

ATV Haber muhabiri Altay Altuğ'un haberine göre Instagram'dan kullanıcılara "Help Center" adı altında Instagram logolu resmi görünüme sahip bir mesaj geliyor. Mesajda, gönderilerin birisinde telif hakkı ihlali tespit edildiği, buna itiraz etmek için de gönderilen linke tıklayıp çıkan formun doldurulması gerektiği ifade ediliyor. Bunu yapmayan kullanıcıların hesaplarının 24 saat içinde kapatılacağı belirtiliyor. Bu mesaj ATV Haber muhabiri Altay Altuğ'a da geldi.