Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Jandarmadan kripto para operasyonu
Giriş Tarihi: 27.9.2021 11:25 Son Güncelleme: 27.9.2021 11:27

Jandarmadan kripto para operasyonu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Jandarmadan kripto para operasyonu

Adana’da evinde kurduğu özel bir sistemle piyasaya kripto para sürdüğü tespit edilen M.K., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlının, ‘kripto para’ üretimi yaptığı cihazlara da el konuldu.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçe Çukurova'ya bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde yaşayan M.K.'nın, evine kurduğu özel bir sistemle 'kripto para' üretimi yapıp, piyasaya sürdüğü istihbaratına ulaştı. Jandarma, söz konusu adrese şok bir baskın düzenledi; zanlıyı da kıskıvrak yakaladı.

EVDE ARAMA YAPILDI

Evde yapılan aramalarda da; bir ade Çin menşeili anakart, bir adet DDR4 4GB RAM Bellek, bir adet 'İntel Pentium' marka işlemci, 2 adet power supply, 11 adet Sapphire AMD RX580 8 GB'lık ekran Kartı, bir adet sistem üzerinde takılı 16 GB'lık hafıza kartı, 3 adet soğutucu fan, bir adet dizüstü bilgisayar ve bir cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarmadan kripto para operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA