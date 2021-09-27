Jandarmadan kripto para operasyonu

Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçe Çukurova'ya bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde yaşayan M.K.'nın, evine kurduğu özel bir sistemle 'kripto para' üretimi yapıp, piyasaya sürdüğü istihbaratına ulaştı. Jandarma, söz konusu adrese şok bir baskın düzenledi; zanlıyı da kıskıvrak yakaladı.

EVDE ARAMA YAPILDI

Evde yapılan aramalarda da; bir ade Çin menşeili anakart, bir adet DDR4 4GB RAM Bellek, bir adet 'İntel Pentium' marka işlemci, 2 adet power supply, 11 adet Sapphire AMD RX580 8 GB'lık ekran Kartı, bir adet sistem üzerinde takılı 16 GB'lık hafıza kartı, 3 adet soğutucu fan, bir adet dizüstü bilgisayar ve bir cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.