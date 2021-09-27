Kadın cinayetinde ’vicdan’ şerhi! Sultan Eren’i vahşice katletmişti





DNA SONUÇLARI ÇIKTI

Bozma kararına Yargıtay 1. Ceza Dairesi üyelerinden biri ise karşı oy yazdı. Hakim karara karşı düştüğü notta, dosya kapsamında sanığın iddialarını destekleyen bir delil bulunmadığı, bizzat Erencan'ın anne ve babasının 14 ay birlikte yaşadıkları gelinleri Sultan'ın gayet mazbut bir insan olduğunu, evine ve ailesine bağlı, giyimine kuşamına özen gösterdiğini anlattıklarını, Erencan'ın ise eşinin kendisini aldattığına ilişkin bir anlatımda bulunmadığını söylediklerini belirtti. Katil zanlısının, olay günü eşinin makyaj yaptığını, dışarı çıkmak için giyindiği şeklindeki savunmasının da doğrulanmadığı, aksine kadının makyajsız ve normal kıyafetleri ile ölü bulunduğu, yapılan DNA incelemesi ile bebeğin babasının da sanık olduğunun kesin olduğunu belirten ceza dairesi üyesi, Sultan'ın eşine yönelik sadakat yükümlülüğüne aykırı hiçbir davranışı bulunmamasına rağmen Erencan'ın aşırı kıskançlık göstererek sürekli eşinin kendisini aldattığı ve bebeğin babasının başkası olduğu gerekçesi ile maktulü suçladığını vurguladı.