Karaciğer tedavisi bitip aşı olacakken KOVİD’e yakalandı

Gaziantep'te yaşayan 3 çocuk annesi Halime Aydın, KOVİD-19 testi pozitif çıkıp durumu ağırlaşan kayınvalidesini ambulansa kadar taşırken virüse yakalandı. Karaciğer hastalığı nedeniyle aşı yaptırmayan genç kadın, "2 yıldır hastalığa yakalanmamak için büyük çaba gösterdim. Tam değerlerim düzelip aşı yaptıracakken hastalığa yakalandım. İyi ki yıllık iznimde yakalanmışım, yoksa işyerinde arkadaşlarıma da bulaştırırdım. Bu hastalığın şakası yok, herkes dikkat etsin" dedi.

Gaziantep'te bir avukat ofisinde telefon görevlisi olarak çalışan 36 yaşındaki 3 çocuk annesi Halime Aydın, karaciğer hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Değerleri yüksek çıktığı için KOVID-19 aşısı da yaptıramayan Aydın, hastalık kapmamak için büyük bir titizlik sergilediğini söyledi. Aydın, "KOVİD çıktığından bu yana işe gelip giderken hiç toplu taşıma kullanmadım, eşim arabayla bırakıyordu. Karaciğer değerlerim iyi değildi ondan dolayı tedavi görüyordum. Hastalanırsam durumum ağır olur diyerek çok dikkat ettim. Aşı takvimi başlayınca da değerlerim düzelmediği için aşı yaptıramamıştım. Değerlerim normale dönünce aşı yaptırmak için iş yerinden yıllık iznimi aldım. Bu arada kayınvalidem rahatsızlandı. Ona bakmak için çocuklarımı annemlere bıraktım. Ben de yemek ve diğer ihtiyaçlarını getirip kapıya bırakıyordum. Durumu ağırlaşınca eşimle birlikte evden ambulansa kadar kendisini taşıdık. Bir süre sonra rahatsızlanınca test yaptırdım, pozitif çıkınca evde karantinaya alındım. Sırt ve baş ağrılarım artmaya başlayıp nefes almakta zorluk çekince hastaneye yatırıldım. Eşimde virüs görülmedim ama kızlarım pozitif çıktı. Onlar şimdi evde karantinadalar. Ben de ağrılarla ve nefes problemiyle mücadele ediyorum" dedi.

Şehitkamil Devlet Hastanesi KOVİD servisinde tedavisi devam eden genç kadın, "Bu hastalık şakaya alınacak bir durum değil, çok dikkat etmek gerekiyor. Ben maske, temizlik ve yeme-içmeye çok dikkat ediyordum. 'Bu kadar dikkat etmekle hasta olmam' diyordum ama yine de bulaştı. Karaciğer değerlerim tam düzene bindi, 2-3 gün geçince aşı yaptıracaktım ama hastalığa yakalandım. Eşim aşılarını yaptırdı, O'nda hastalık çıkmadı. Çocuklar da ilk dozlarını yaptırmıştı. Herkese çok dikkat etmelerini ve mutlaka kurallara uymalarını ve aşı yaptırmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.