Kazada ölen Emine toprağa verildi; eşi, 2 çocuğu ve yeğeninin tedavisi sürüyor

Manavgat'ta dün saat 19:00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Adem Çağlar'ın kullandığı 07 GUC 73 plakalı otomobil, Beşkonak Mahallesi'nden Taşağıl Mahallesi'ne seyir halindeyken Çağlar'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metrelik şarampolden yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi Emine Çağlar olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Adem Çağlar, çocukları Beyza Çağlar ve Yusuf Çağlar ile yeğeni Arzu İrem Şimşek çeşitli yerlerinden yaralandı.



Mahalle halkının haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Serik ve Antalya'daki hastanelere götürüldü. Emine Çağlar'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu. Bugün yakınları tarafından alınan Emine Çağlar'ın cenazesi Beşkonak Mahallesi'ne getirildi. Emine Çağlar, Beşkonak Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi. Emine Çağlar ve Adem Çağlar'ın 4 sene önce evlendikleri ve mutlu bir evlilikleri olduğu, çiftin Beyza adında kız çocuklarının ardından geçen yıl da Yusuf adlı erkek çocuklarının dünyaya geldiği öğrenildi.



Kazada ağır yaralanan Adem Çağlar'ın Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Beyza Çağlar, Yusuf Çağlar ve Arzu İrem Şimşek'in ise Serik Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.