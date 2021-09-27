Kıskançlık krizi cinayetle bitti

Tüyler ürperten olay İstanbul'un Esenyurt İlçesi'ne bağlı Orhangazi Mahallesi'nde yer alan bir sitede dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre itfaiye eri Sebahattin Can(36) ile bir çocuk annesi eşi Melike Can (28) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. İkili arasında yaşanan gerginlik nedeniyle kontrolünü kaybeden Sebahattin Can, kendilerini izleyen çocuğunun gözleri önünde eşini boğarak öldürdü.

Cinayetin ardından cinnet geçiren Sebahattin Can, soluğu apartmanın dışında alarak çığlık atmaya başladı. Sebahattin Can'ın "Eşimi öldürdüm, polisi arayın" diye bağırması üzerine telefonlarına sarılan site sakinleri tanık oldukları anı polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, gözü dönmüş kocayı gözaltına aldı.