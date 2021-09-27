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Giriş Tarihi: 27.9.2021 16:52 Son Güncelleme: 28.9.2021 12:42

Kıskançlık krizi cinayetle bitti

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Kıskançlık krizi cinayetle bitti

Esenyurt'ta itfaiye eri Sebahattin Can, kıskançlık meselesi yüzünden tartıştığı eşi Melika Can'ı çocuğunun gözleri önünde boğarak öldürdü. Cinayetin ardından cinnet geçiren Sebahattin Can, "Eşimi öldürdüm, polisi arayın!" diye çığlık atarak soluğu apartmanın önünde aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis Sebahattin Can'ı gözaltına alırken, kan donduran cinayete ilişkin de inceleme başlattı.

Tüyler ürperten olay İstanbul'un Esenyurt İlçesi'ne bağlı Orhangazi Mahallesi'nde yer alan bir sitede dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre itfaiye eri Sebahattin Can(36) ile bir çocuk annesi eşi Melike Can (28) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. İkili arasında yaşanan gerginlik nedeniyle kontrolünü kaybeden Sebahattin Can, kendilerini izleyen çocuğunun gözleri önünde eşini boğarak öldürdü.

Cinayetin ardından cinnet geçiren Sebahattin Can, soluğu apartmanın dışında alarak çığlık atmaya başladı. Sebahattin Can'ın "Eşimi öldürdüm, polisi arayın" diye bağırması üzerine telefonlarına sarılan site sakinleri tanık oldukları anı polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, gözü dönmüş kocayı gözaltına aldı.

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Kıskançlık krizi cinayetle bitti
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