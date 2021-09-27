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Giriş Tarihi: 27.9.2021 09:15

Köprüden dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü öldü

DHA
Köprüden dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü öldü

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, köprüden dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü Faruk Subaşı (57) yaşamını yitirdi.

Kaza gece saatlerinde, Sapanca Rüstempaşa Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde meydana geldi. Faruk Subaşı idaresindeki 34 UV 7148 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü üzerindeki korkulukları yıkarak yaklaşık 4 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Az miktarda suyun bulunduğu dereye düşen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sedyeye konulan sürücü yola çıkarıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası Sapanca İlçe Hastanesi'ne kaldırılan sürücü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Köprüden dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü öldü
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