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Giriş Tarihi: 27.9.2021

Kovid-19 timleri işbaşında

Kovid-19 timleri işbaşında
AMASYA'NIN Suluova ilçesinde bir okulda öğrencilerden oluşturulan Kovid-19 timleri ile çocuklarda salgına karşı duyarlılığın artırılması amaçlanıyor. Yunus Emre İlkokulu/ Ortaokulu Müdürlüğü'nce çocuklarda koronavirüse karşı duyarlılığın artırılması amacıyla öğrencilerden "Kovid-19 timi" oluşturulmasına karar verildi. Bu kapsamda ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden 35 kişinin yer aldığı üçerli ve dörderli 10 "Kovid- 19 timi" oluşturuldu. "Yunus Emre İlkokulu Kovid-19 Timi" yazan tişörtler giyen öğrenciler, teneffüslerde bahçede dolaşarak maske, mesafe, hijyen kurallarına uymayan arkadaşlarını uyarıyor, uymamaya devam edenlere ise kırmızı kart gösteriyor. AA
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Kovid-19 timleri işbaşında
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