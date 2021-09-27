Kovid-19 timleri işbaşında

AMASYA
'NIN Suluova
ilçesinde bir okulda öğrencilerden oluşturulan Kovid-19 timleri ile çocuklarda salgına karşı duyarlılığın artırılması amaçlanıyor. Yunus Emre İlkokulu
/ Ortaokulu Müdürlüğü'nce çocuklarda koronavirüse karşı duyarlılığın artırılması amacıyla öğrencilerden "Kovid-19 timi" oluşturulmasına karar verildi. Bu kapsamda ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden 35 kişinin yer aldığı üçerli ve dörderli 10 "Kovid- 19 timi" oluşturuldu. "Yunus Emre İlkokulu Kovid-19 Timi" yazan tişörtler giyen öğrenciler, teneffüslerde bahçede dolaşarak maske, mesafe, hijyen kurallarına uymayan arkadaşlarını uyarıyor, uymamaya devam edenlere ise kırmızı kart gösteriyor. AA