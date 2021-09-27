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Haberler Yaşam Haberleri Kütahya'da feci kaza! İki araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 27.9.2021 19:10

Kütahya'da feci kaza! İki araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İHA
Kütahya’da feci kaza! İki araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinden gelen trafik kazası haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kütahya'da korkunç bir kaza meydana geldi.

Gediz-Uşak karayolunun 10. kilometresi Çeltikçi köyü kavşağında meydana gelen kazada, Çeltikçi kavşağını kullanarak Kütahya istikametine dönmek isteyen Kamil Çeltik (79) idaresindeki 41 AFY 436 plakalı araç ile Gediz istikametinden Uşak istikametine giden Mustafa Şevik (44) idaresindeki 34 BFF 758 plakalı araç çarpıştı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç refüje çarparak yan yattı. Kazada 41 AFY 436 plakalı aracın şoförü Kamil Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan eşi Adalet Çeltik (72) ve Semra Çeltik (36) ile 34 BFF 758 plakalı aracın sürücüsü Mustafa Şevik yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi gönderildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırılırken, Kamil Çeltik'in cesedi itfaiyenin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kütahya'da feci kaza! İki araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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