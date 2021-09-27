Kütahya’da feci kaza! İki araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç refüje çarparak yan yattı. Kazada 41 AFY 436 plakalı aracın şoförü Kamil Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan eşi Adalet Çeltik (72) ve Semra Çeltik (36) ile 34 BFF 758 plakalı aracın sürücüsü Mustafa Şevik yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi gönderildi.