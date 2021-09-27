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Giriş Tarihi: 27.9.2021 16:18

Mersin'de tefecilik ve yağma operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı

BEKİR COŞKUN
Mersin’de tefecilik ve yağma operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı

Mersin'de düzenlenen tefecilik ve yağma suçlarına yönelik yapılan şafak operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahısların, alacaklarını defterlere kaydettikleri ve elde ettikleri paralarıda ziynet eşyasına çevirdikleri ortaya çıktı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik ve yağma yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 17 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 kişiyi gözaltına alırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 2 av tüfeği, 19 tüfek kartuşu, 50 tabanca fişeği, 9 senet, 5 çek, 5 adet alacak verecek defteri, 50 bin lira ve kasada içerisinde 5 adet bilezik, 3 yüzük, 4 bileklik ve 1 kolye ele geçirildi. Alacaklarını defterlere kaydeden şahısların, elde ettikleri paralarıda ziynet eşyasına çevirdikleri ortaya çıktı.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Mersin'de tefecilik ve yağma operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı
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