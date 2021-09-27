Mersin’de tefecilik ve yağma operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik ve yağma yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 17 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 kişiyi gözaltına alırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 2 av tüfeği, 19 tüfek kartuşu, 50 tabanca fişeği, 9 senet, 5 çek, 5 adet alacak verecek defteri, 50 bin lira ve kasada içerisinde 5 adet bilezik, 3 yüzük, 4 bileklik ve 1 kolye ele geçirildi. Alacaklarını defterlere kaydeden şahısların, elde ettikleri paralarıda ziynet eşyasına çevirdikleri ortaya çıktı.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.