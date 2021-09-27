Müzik derneğinde TACİZ skandalı! Genç kızın adet döngüsünü bile istemiş

İltifatlarla başlayan süreç dokunmalara ve en nihayetinde asansörde kıstırıp kendine çekmeye kadar vardı. Ben kendisine bu durumdan rahatsızlığımı belirttim. Başta işe çok uygun olduğumu söyleyen A.T. tacizlerine karşı geldiğimde tehditlerine başladı.

"ÖZEL HAYATINI BANA RAPOR EDECEKSİN", "ERKEK ARKADAŞINA BİLE BEN KARAR VERECEĞİM", "REGL TARİHLERİNİ SÖYLEYECEKSİN" "KISACASI TAM TESLİMİYET İSTİYORUM" dedi. Aksi takdirde yerime geçecek çok insan olduğunu söyleyerek beni işimle tehdit etti.