Operasyon Benjamin!

Sosyal medyada "sahte para" kullanıcı adıyla açtıkları hesaplarda, ürettikleri sahte dövizin anlaşılmadan gerçek gibi harcanabildiğini öne sürerek 5 milyon liranın üzerinde sahte parayı piyasaya süren örgüt, 1 yıl süren çalışmayla çökertildi. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Instagram
, Facebook gibi platformlarda kol gezen örgütle ilgili ihbarlar sonrası, bu sayfaların yöneticilerine müşteri gibi tek tek mesaj attı. Sayfa yöneticileri tarafından yapılan geri dönüşler üzerine şahısların kullandıkları telefonlar bir bir tespit edildi ve takibe alındı. Şahısların örgütlenerek Türkiye
'nin hemen her ilinde ve yurt dışındaki örgüt üyeleri aracılığıyla piyasaya sahte para sürdükleri tespit edildi. Bir yıl boyunca örgüt takibe alındı. Şüpheliler adım adım izlendi, görüştükleri şahıslar, kaldıkları evler, gittikleri kafeler, iş yerleri vs tespit edildi ve günlük olarak takipleri yapıldı.
YÜZDE 40 KARŞILIĞINDA
Örgüt üyelerinin, yüzde 30-40 gerçek para karşılığında piyasaya dolar, euro, Türk lirası sürdüğü tespit edildi. Telefon dinlemesine takılmamak amacıyla WhatsApp
, Instagram ve Facebook üzerinden haberleşen örgüt üyelerinin, ürettikleri sahte dolara "Benjamin", Türk Lirası'na ise "halı", "kumaş", "çanta" gibi isimler takarak şifreli konuştuğu belirlendi. Ayrıca, sahte Türk liralarını; benzinlik, zincir market, sosyal medya platformlarının market bölümlerinden ikinci el elektronik eşya alarak piyasaya sürdüğü tespit edilen örgüt üyelerinin, sahte dövizleri ise alışveriş merkezlerinde dövizle alışveriş kabul eden giyim mağazalarında piyasaya sürdüğü, müşterilere sahte para teslimini ise vatandaşların yoğun olduğu AVM, kafe, meydan gibi yerlerde yaptıkları belirlendi.
120 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
BİR yıl süren hazırlıkların ardından 20 şehirde Özel Harekât desteğiyle 120 adrese 500 polisle eş zamanlı baskınlar yapıldı. Örgüt lideri Ensari V
. ile birlikte 96 şüpheli yakalandı. 20 şüpheli ise aranıyor. Baskın yapılan adreslerde 130 bin 100 TL, 33 bin 860 dolar, 25 bin 750 euro, 365 Kuveyt dinarı ile sahte para basımında kullanılan çok sayıda makine ve malzeme ele geçirildi.