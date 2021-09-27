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Giriş Tarihi: 27.9.2021 10:28

Otomobiliyle yılan dansı yapıp trafiği kesti

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Otomobiliyle yılan dansı yapıp trafiği kesti

İstanbul Bağcılar'da dünyaevine girmeye hazırlanan arkadaşının düğünündeki araç konvoyunda drift yaparak trafiği kesen Mesut S, Trafik Denetleme Şube ekiplerince yakalandı. Driftci sürücüye toplamda 8 bin lira idari para cezası kesilirken, sürücü ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Bağcılar Cumhuriyet Caddesi'nde arkadaşının düğünü için oluşturdukları araç konvoyunda, lüks otomobiliyle drift yaparak yılan dansı gerçekleştiren Mesut S, görüntülerinin internete düşmesiyle Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerinin radarına girdi.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün izini süre trafik ekipleri, yakaladıkları Mesut S.'ye drift yaptığı gerekçesiyle 6 bin 700 lira ve abartı egzoz kullanımından bin 339 lira olmak üzere, toplamda 8 bin 39 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulan Mesut S, hakkında işlem yapılmak üzere Güneşli Polis Merkezi Amirliği'nde gözaltına alındı.

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Otomobiliyle yılan dansı yapıp trafiği kesti
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