Otomobiliyle yılan dansı yapıp trafiği kesti

Bağcılar Cumhuriyet Caddesi'nde arkadaşının düğünü için oluşturdukları araç konvoyunda, lüks otomobiliyle drift yaparak yılan dansı gerçekleştiren Mesut S, görüntülerinin internete düşmesiyle Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerinin radarına girdi.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün izini süre trafik ekipleri, yakaladıkları Mesut S.'ye drift yaptığı gerekçesiyle 6 bin 700 lira ve abartı egzoz kullanımından bin 339 lira olmak üzere, toplamda 8 bin 39 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulan Mesut S, hakkında işlem yapılmak üzere Güneşli Polis Merkezi Amirliği'nde gözaltına alındı.