Otoyolu’nda makas atan minibüs kamyonete arkadan çarptı!

Makas attığı iddasıyla meydana gelen kaza dün saat 16.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Kilyos katılım Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsü Özkan N.'nin makas atarak ilerlediği iddia edilen 34 BE 6546 plakalı minibüs, Ahmet Saraç'ın kullandığı 34 EN 7992 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen minibüste bulunan 2 kişi araç içinde sıkıştı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, minibüs içinde sıkışan 2 kişiyi yaralı olarak kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



Minibüsün çarptığı kamyonetin sürücüsü Ahmet Saraç, "Yavaş gidiyordum, arkadaş da orta şeritte kamyon vardı. Kamyonu geçeyim derken sağ şeride geçti. Hızlı olduğu için beni fark edemedi. Bir anda sağa atınca bana arkadan vurdu. şeklinde konuştu.



Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde üç şerit trafiğe kapandı. Trafik iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.