Şehit babasından kahramanlara büyük vefa





Gayemiz bu. Böyle oldukça bizde aileler olarak gururlanıyoruz. Biz aileler her geçen gün unutuluyoruz ama onlar boşuna şehit olmadı. Benim unutulmam umurumda değil. Önemli olan onlar unutulmasın. Onlar bu vatan bu bayrak için canını verdi" dedi.