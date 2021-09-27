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Giriş Tarihi: 27.9.2021 16:52 Son Güncelleme: 27.9.2021 16:59

Sigara isteme bahanesiyle yanaşıp cep telefonunu çalmışlardı! Yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sigara isteme bahanesiyle yanaşıp cep telefonunu çalmışlardı! Yakalandılar

İstanbul’da sigara isteme bahanesiyle yaklaştıkları turistin cep telefonunu çalan dört yankesici yakalandı.

İstanbul Polisi, Beyoğlu'nda sigara isteme bahanesiyle yaklaştıkları bir turistin cep telefonunu çalan dört yankesiciyi yakaladı. Kamera görüntülerinden kimlikleri saptanan E.A., H.A., E.S. ve A.T., Taksim Meydanı çevresinde gözaltına alındı. "Yankesicilik" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A., "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sigara isteme bahanesiyle yanaşıp cep telefonunu çalmışlardı! Yakalandılar | Video

Diğer şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Sigara isteme bahanesiyle yanaşıp cep telefonunu çalmışlardı! Yakalandılar
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